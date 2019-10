Sole e caldo: tante presenze sul litorale romano

Tante presenze oggi sulle spiagge del litorale romano, tra Ostia, Fiumicino e Fregene: in molti hanno scelto di trascorrere l’ultima domenica di ottobre in riva al mare, una classica giornata da “ottobrata romana”, con sole e temperatura gradevole, circa 23°C.

All’orizzonte lo spettacolo delle vele della 39ª edizione del Campionato Invernale di Vela di Roma – trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino ASD in collaborazione con Nautilus Marina e CS Yacht Club e con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Si tratta del Campionato Invernale con il maggior numero di partecipanti che si svolge in Italia: quest’anno attenzione particolare all’ambiente ed al “plastic free”.