Sospetta Dengue: donna ricoverata dopo una vacanza in Sardegna

E’ tornata in Germania dopo un mese di vacanza in Sardegna e ha iniziato subito a stare male: polmonite e febbre alta. Dopo un ricovero durato quasi un mese la scoperta: il grave malessere che l’aveva colpita è riconducibile al virus della Dengue, trasmesso probabilmente dalla puntura di una zanzara infetta mentre era nell’Isola. La paziente e’ una donna di 35 anni, che abita nella zona di Berlino con il marito di origine sarda.

“Sono stati ospiti del condominio di Maddalena spiaggia a Capoterra – racconta l’amministratore del residence Giovanni Ruggeri – Mi ha chiamato il marito e mi ha informato che dalle analisi si sospetta la Dengue. A quel punto ho avvertito l’Ats”.

L’azienda della Salute fa sapere che allo stato attuale non è in grado di confermare il sospetto caso di Dengue “poiché non ci sono ancora stati forniti dal presidio tedesco i dati clinici e di laboratorio sulla paziente. E’ stato comunque gia’ attivato il sistema di controllo ambientale previsto dal Piano nazionale e dalle indicazioni regionali sulla sorveglianza delle arbovirosi”.