Spazio: 3 italiani in volo suborbitale con Virgin Galactic nel 2020

L’astronave SpaceShipTwo di Virgin Galactic, nel 2020, porterà 3 italiani in volo suborbitale per condurre una serie di esperimenti in microgravità: è il frutto di un accordo tra la compagnia privata e l’Aeronautica Militare, siglato nella sede dell’ambasciata italiana a Washington, negli Stati Uniti. L’intesa è stata firmata, per l’Aeronautica, dal generale Stefano Cont e, per la Virgin, dal presidente, Mike Moses.

La missione porterà nello Spazio 3 “payload specialist” italiani e un carico di esperimenti scientifici, messi a punto assieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche: alcuni riguarderanno la fisiologia umana e gli effetti biologici sul corpo nella fase di transizione dalla gravità normale all’assenza di peso.