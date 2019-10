Spazio: la Cina prepara esplorazioni lunari con equipaggio

In occasione della prima Assemblea cinese delle scienze spaziali è stato reso noto che la Cina sta conducendo missioni dimostrative e pianificazione a lungo termine per l’esplorazione lunare con equipaggio: la futura evoluzione dell’esplorazione è stabilire una base lunare per svolgere ricerche scientifiche e sviluppare tecnologia ed esperienza per viaggi umani nello spazio profondo. L’obiettivo a lungo termine del Paese è mettere piede su Marte.

Il progetto cinese contribuirà anche a migliorare la comprensione della formazione e dell’evoluzione del nostro satellite.