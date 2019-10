Spazio: la Cina lancerà la sonda Chang’e-5 sulla Luna nel 2020

L’anno prossimo, la Cina intende lanciare sulla Luna la sonda Chang’e-5 per riportare sulla Terra alcuni campioni del nostro satellite. A rivelarlo e’ stato Wu Weiren, progettista capo del programma di esplorazione lunare cinese. Intervenuto alla prima edizione della China Space Science Assembly, inaugurata ieri nella citta’ di Xiamen, nella provincia orientale del Fujian, lo scienziato membro dell’Accademia cinese di Ingegneria, ha annunciato che per inviare la sonda nello spazio la Cina utilizzera’ il razzo vettore Long March-5, attualmente il piu’ grande sviluppato dal Paese. Il 2 luglio 2017, un secondo esemplare di questo razzo fu lanciato dal Wenchang Space Launch Center, situato nella provincia meridionale di Hainan. Allora si verifico’ un malfunzionamento a meno di sei minuti dal decollo. Da quel giorno, gli ingegneri spaziali cinesi hanno trascorso oltre due anni alla ricerca della causa di questo malfunzionamento. Secondo Wu, un terzo razzo Long March-5 e’ stato trasportato al Wenchang Space Launch Center per una nuova missione di volo. Il successo di questo lancio sara’ la chiave per le future missioni spaziali della Cina, compresa quella della sonda lunare Chang’e-5.