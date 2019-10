Spazio, Missione Artemis: il volto di una donna è il simbolo del ritorno sulla Luna

Il simbolo del ritorno alla Luna è il volto di una donna: la NASA ha pubblicato l’emblema della missione Artemis, ispirato alla dea greca da cui prende il nome, un viso che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata, dedicato anche alla prima donna che metterà piede sul suolo del satellite.

L’immagine viene proposta in più colori, in dimensioni per lo sfondo del desktop o di smartphone e tablet.

Il programma NASA che ha lo scopo di riportare gli esseri umani sulla Luna prende il nome dalla divinità greca Artemis, la sorella gemella di Apollo e dea della luna e della caccia.

“Attraverso il programma Artemis, vedremo la prima donna e il prossimo uomo camminare sulla superficie della Luna” scrive l’Agenzia Spaziale statunitense sul suo sito. “Come ‘portatrice di torcia’ letteralmente e figurativamente, Artemis ci farà luce per andare su Marte“. Il ritratto “è tratteggiato nei suoi punti salienti ed emerge dalle ombre della falce di luna. I suoi lineamenti sono abbastanza astratti, in modo che ogni donna possa vedersi in lei“.