Spazio, obiettivo Luna: “Sarebbe emozionante vedere gli astronauti cinesi mettere piede sul satellite”

“La Cina ha iniziato a sviluppare le tecnologie chiave per l’atterraggio lunare con equipaggio. Sarebbe emozionante vedere gli astronauti cinesi mettere piede sul satellite“: lo ha dichiarato il primo astronauta cinese, Yang Liwei, in occasione del 16° anniversario della sua missione a bordo della navicella spaziale Shenzhou-5 (15 ottobre 2003), come riportato dalla China Manned Space Agency.

“Come tutti gli altri astronauti cinesi, sono pronto alla chiamata dalla nazione”, ha spiegato Yang, che si allena ogni settimana e viene sottoposto regolarmente a controlli.

E’ stato il successo di Shenzhou-5 nel 2003 a rendere la Cina il 3° Paese ad aver acquisito autonomamente la tecnologia per portare persone nello Spazio.

Finora la Cina ha lanciato 11 navicelle con equipaggio, una nave spaziale cargo, Tiangong-1 e Tiangong-2, inviando 11 astronauti nello Spazio. Lo sviluppo della stazione spaziale cinese procede e dovrebbe essere completata intorno al 2022.