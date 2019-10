Spazio: l’ultima occasione per vedere il Solar Orbiter in Europa

Con i preparativi finali di lancio che cominceranno a novembre a Cape Canaveral in Florida, Stati Uniti d’America, il nuovo esploratore del sole dell’ESA lascerà presto l’Europa. ESA ed Airbus Defence and Space invitano i rappresentanti della stampa a dare un ultimo sguardo al Solar Orbiter il 18 ottobre, presso il centro spaziale di test di IABG ad Ottobrunn, vicino Monaco, Germania, prima che il satellite parta per il sito di lancio.

Il sole da vicino

Solar Orbiter studierà il sole e il suo dinamico vento solare da vicino, in modo molto più dettagliato di quanto precedentemente possibile. Osserverà le regioni polari non ancora esplorate della nostra stella madre, e fornirà informazioni chiave su come guida il meteo spaziale in continuo cambiamento in tutto il Sistema Solare. Queste informazioni aiuteranno a meglio comprendere la stella con cui viviamo, come influenza l’ambiente spaziale intorno alla Terra ed oltre.

Il veicolo spaziale è attualmente in fase di collaudo finale e partirà per la Florida alla fine di ottobre, in vista del lancio programmato per febbraio 2020 da Cape Canaveral.

Esperti da ESA, Airbus DS e degli strumenti di Solar Orbiter presenteranno la missione, le sue sfide tecniche e gli obiettivi scientifici, alla stampa, venerdì 18 ottobre.