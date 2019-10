Sport e ambiente: Federcanoa e WWF Italia firmano protocollo d’intesa per i fiumi italiani

Il Presidente della Federazione Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio e la Presidente di WWF Italia, Donatella Bianchi, hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa che prevede la promozione della conoscenza e della salvaguardia dell’ecosistema marino, fluviale e lacustre con attività congiunte che vanno dall’educazione ambientale a quelle di Citizen Science con i canoisti protagonisti di vere e proprie mappature degli habitat. Prosegue così anche il percorso della campagna ecologica “Italia in canoa-pagaiando per l’ambiente” avviata dalla Federazione da più di un anno.

Questo nuovo connubio tra sport e ambiente diventerà subito operativo inserendosi nel fitto calendario di iniziative previste sia dalle Campagne dell’Associazione in difesa dei corsi d’acqua e degli ambienti marini, sia negli eventi sportivi più prossimi organizzati dalla Federazione. “Vedo due grandi filoni per questa partnership, la prima legata al tema dei rifiuti e delle plastiche, la seconda dedicata al monitoraggio e alla salvaguardia dei nostri meravigliosi fiumi, purtroppo ben lontani dalle condizioni di naturalità” ha detto la Presidente WWF Donatella Bianchi.

Domenica 27 ottobre in occasione della Roma Canoe Marathon, un grande evento di canoa ospitato dalla città di Roma che chiamerà a raccolta appassionati di sport della pagaia lungo il corso del Tevere.

Anche il WWF, tra i patrocinatori dell’evento, scenderà ‘in acqua’ con un team del panda portando un messaggio in difesa dei corsi d’acqua – LiberiAmo i fiumi. Il 41% dei corsi d’acqua italiani, infatti, è ben al disotto del buono stato ecologico e salvarli significa proteggere habitat fondamentali per la connessione ecologica, per alcune specie rarissime, come la lontra e, soprattutto, per la difesa dagli effetti del cambiamento climatico globale.

In occasione della firma è avvenuto il consueto scambio di simboli tra i due enti tra cui un pandino ‘abbracciato’ da una lontra disegnato dalla giovane artista Carol Sinisi di WWF YOUng.