Spray nasale contro la depressione: dagli USA potrebbe arrivare presto anche nelle farmacie europee

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione di esketamina spray nasale in associazione a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina (Snri) per i pazienti adulti affetti da disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento.

Il parere positivo del Chmp segue l’approvazione della statunitense Food and Drug Administration, avvenuta nel marzo scorso. Il trattamento sarà ora riesaminato dalla Commissione europea, la cui decisione finale è attesa entro la fine del 2019.

Se la Commissione Ue darà il via libera all’immissione in commercio, esketamina spray nasale sarà il primo nuovo meccanismo d’azione per il trattamento del disturbo psichico più diffuso degli ultimi trent’anni.

Esketamina è un antagonista del recettore per il glutammato N-metil D-aspartato (NMDA), perciò funziona in maniera diversa rispetto alle altre terapie attualmente disponibili per il disturbo depressivo maggiore (MDD).

Si ritiene che possa contribuire al ripristino delle connessioni sinaptiche tra le cellule cerebrali nei pazienti con TRD, rendendo possibile un aumento delle attività e delle connessioni tra regioni specifiche del cervello.

In base ai risultati degli studi clinici, si pensa che questo incremento di attività e connessioni possa far migliorare i sintomi della depressione.

I Disturbi Depressivi sono caratterizzati di per sé da un enorme peso e da un enorme disagio per il paziente e costituiscono un costo non solo in termini di spesa sanitaria tradotta nell’uso dei farmaci e nel numero delle ospedalizzazioni, ma anche da un punto di vista sociale, lavorativo e personale.

I pazienti affetti da Depressione Resistente soffrono tutto questo in modo particolare e di conseguenza subiscono un’importante diminuzione della qualità di vita, dello stato funzionale e della produttività.