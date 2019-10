Spray urticante in metro a Milano, malori per 10 passeggeri: il Codacons presenta esposto in procura

Allarme oggi pomeriggio nella fermata metropolitana di Cimiano, sulla linea verde M2, dove dieci persone sono rimaste intossicate dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante. L’allerta è scattata dieci minuti prima delle 15, nella zona dei tornelli, e la stazione è stata evacuata ed è rimasta chiusa fino alle 15.25. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Circa una decina di passeggeri ha accusato malori, consistenti in fastidi alle vie respiratorie e agli occhi, ma per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale.

“Quanto accaduto oggi in metro è molto grave – afferma il Codacons – per fortuna non ci sono feriti, ma la situazione avrebbe potuto degenerare”. Per tali motivi, il Codacons presenta esposto in Procura con nomina di persona offesa.