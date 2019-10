Anche gli squali “nuotano a dorso”: lo strano e raro comportamento catturato in VIDEO

Un gruppo di turisti, impegnato in una “immersione in gabbia” per ammirare gli squali bianchi al largo dell’Australia, ha potuto assistere ad uno spettacolo ancor più incredibile quando una femmina ha nuotato sul dorso vicino alla barca. Il video che trovate in fondo all’articolo mostra la femmina di squalo nuotare “a pancia in su” vicino alla barca dei turisti al largo della costa di Lincoln, nell’Australia meridionale. Lo squalo è emerso dall’acqua rivolto al contrario rispetto alla sua posizione abituale e con la bocca aperta ed ha nuotato in questo stranissimo modo per circa 12 secondi, prima di rigirarsi e sparire nell’acqua.

Si può sentire un turista chiedere: “È normale?”, con una delle guide che aggiunge: “Non ho mai visto uno squalo nuotare così”. La Shark Cage Diving – Calypso Star Charters ha affermato di aver rivisto la femmina qualche giorno dopo questo episodio: “Non è stata identificata ma l’abbiamo vista qualche giorno dopo mostrare lo stesso curioso comportamento. Il comportamento è raro ma abbiamo visto squali farlo in precedenza”.

Il video, come è facile immaginare, ha subito raccolto una valanga di commenti da parte di utenti scioccati che non avevano mai visto uno squalo “nuotare a dorso”. “Oh mio Dio, non avevo idea che potessero nuotare così. Fantastico”, ha scritto qualcuno. “Deve essere una cosa che capita una volta sola nella vita”, si legge in un altro commento.

Gli squali non sono noti per nuotare così, ma in rare occasioni, si girano per assumere una posizione nota come immobilità tonica. Si tratta di uno stato naturale di paralisi in cui gli squali entrano stimolando i loro minuscoli pori sensoriali posizionati sul muso. L’immobilità tonica pone gli squali in uno stato rilassato, quasi come in trance. Gli scienziati non sono completamente sicuri del perché gli squali adottino questo comportamento, ma alcuni suggeriscono che possa essere legato all’accoppiamento.