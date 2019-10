“Stasera che scienza!”: ripartono le conferenze aperte al pubblico nella sede FBK di Trento

Dopo il successo della scorsa edizione ripartono gli incontri di “Stasera che scienza!” con alcuni tra i più popolari divulgatori scientifici italiani, per dialogare su temi di forte interesse e attualità. Tutti gli appuntamenti saranno aperti al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti, nella sede di Trento della Fondazione Bruno Kessler, in via S. Croce 77.

Si parte giovedì 24 ottobre alle 20.30 con l’astrofisico Luca Perri che parlerà di “Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo ma non dovremmo sapere sullo spazio”. Grazie a un quiz su falsi miti, leggende metropolitane e abbagli sarà possibile fare un po’ di chiarezza “sulle cose che conosciamo ma che non dovremmo conoscere, perché sbagliate” e scoprire che la realtà può essere molto più affascinante della fantasia.

Gli appuntamenti successivi saranno, mercoledì 11 dicembre 2019 e sabato 22 febbraio 2020, rispettivamente con la conferenza della biotecnologa Beatrice Mautino “Il trucco c’è e si vede. I cosmetici visti con gli occhi della scienza” e del chimico Dario Bressanini “Siamo quello che non mangiamo”. Chiuderà il climatologo Luca Mercalli che giovedì 16 aprile 2020 parlerà di “Crisi climatica e ambientale: rischi sottovalutati, soluzioni lente”.

L’iniziativa “Stasera che scienza!” rientra nel programma del progetto di comunicazione e divulgazione “Cittadini per la scienza”, finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e ospitato dalla Fondazione Bruno Kessler. L’obiettivo è avvicinare il pubblico al mondo della scienza grazie a divulgatori in grado di trattare argomenti scientifici attuali, e in alcuni casi anche controversi, con semplicità, chiarezza e una forte dose di intrattenimento.

La prima edizione di “Stasera che scienza!” si era svolta all’inizio di quest’anno con Massimo Polidoro, Silvia Bencivelli e Amedeo Balbi.