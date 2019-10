Stazione Spaziale: oggi attività extraveicolare per Andrew Morgan e Christina Koch

In corso la passeggiata spaziale degli astronauti della NASA Andrew Morgan e Christina Koch: i due astronauti dovranno proseguire le operazioni di sostituzione delle vecchie batterie al nichel-idrogeno dei pannelli solari della ISS con nuove batterie al litio, più potenti. A sovrintendere le operazioni il comandante, l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano.

Il 25 ottobre sarà lo stesso AstroLuca, insieme alla collega Jessica Meir, a compiere la sua prima passeggiata spaziale della Missione Beyond.

Il 16 ottobre è pianificata l’attività extraveicolare di Andrew Morgan e Jessica Meir, mentre il 21 ottobre è in programma la prima passeggiata spaziale della storia tutta al femminile, con protagoniste Christina Koch e Jessica Meir.

Ultimata la fase di sostituzione delle batterie con le prime 5 passeggiate spaziali, a novembre ne sono previste altre 5. Gli astronauti dovranno installare un nuovo sistema di controllo termico che dovrebbe prolungare la vita dell’esperimento internazionale Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer).