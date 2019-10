Stazione Spaziale: Soyuz in viaggio, oggi il rientro di 3 astronauti

All’indomani del passaggio di consegne che ha visto Luca Parmitano assumere il ruolo di comandante, 3 astronauti hanno lasciato la Stazione Spaziale: la Soyuz con a bordo l’ex comandante russo, Alexei Ovchinin, Nick Hague, e Hazzaa Ali Almansoori è in viaggio verso la Terra. Ovchinin e Hague hanno trascorso 203 giorni in orbita, mentre Almansoori ha concluso la sua breve missione di 8 giorni, iniziata lo scorso 25 settembre.

La partenza dalla ISS avvenuta, come da programma, alle 09:37 ora italiana e l’atterraggio è atteso a breve in Kazakistan.

E’ dunque iniziata ufficialmente la Expedition 61, la missione che vede AstroLuca nelle vesti di comandante.

La Stazione Spaziale, dopo una settimana con 9 astronauti a bordo (per la prima volta dal 2015), ora ospita “solo” 6 membri.