Storica prima passeggiata spaziale di sole donne: “Siete molto coraggiose”

Christina Koch e Jessica Meir sono entrate oggi nella storia con la loro ‘passeggiata nello spazio’, la prima di solo donne. Le due astronaute della Nasa sono uscite dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per effettuare dei lavori di riparazione. Obiettivo della missione, che dovrebbe durare cinque ore e mezzo, è di aggiustare un’unità di ricarica difettosa della batteria che serve a regolare l’energia solare raccolta dall’Iss.

La Koch non è alla sua prima uscita spaziale, ma per la Meir – di nazionalità israeliana e svedese, oltre che americana come la compagna – si tratta del suo primo “spacewalk”. Dopo la sovietica Svetlana Savitskaya, che è stata la prima in assoluto nel 1984, un totale di 15 donne ha compiuto 43 diverse passeggiate spaziali, ma sempre in compagnia di un collega uomo.

La prima uscita di sole donne doveva già avvenire in marzo. La Koch doveva avventurarsi fuori dall’Iss assieme ad Anne McClain, ma incredibilmente tutto era saltato perchè a bordo della stazione spaziale non c’erano due tute spaziali di taglia media, adatte a delle signore. Così la Koch era dovuta uscita nello SPAZIO assieme al collega Nick Hague. Ora finalmente la Nasa ha fornito due tute.

“Mi voglio congratulare con voi, quello che fate è incredibile, siate molto coraggiose”, afferma Donald Trump. “Sono emozionato di parlare con due coraggiose americane che stanno facendo la storia”, ha detto ancora il presidente chiedendo alle due astronaute che cosa volessero dire della loro impresa, soprattutto alle giovani donne interessate alla ricerca spaziale. Jessica Meir ha voluto ricordare tutte le altre donne astronaute che hanno fatto passeggiate spaziali, sempre accompagnate da colleghi maschi, affermando che lei e Christina Koch hanno “seguito le loro orme”.