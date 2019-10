Tutte le strade portano a Roma: 3 esperti dimostrano che è vero

Tutte le strade portano a Roma, dice un vecchio detto. E ora il cartografo Raphael Reimann e i designer Philipp Schmitt e Benedikt Groß, tre tedeschi membri del collettivo artistico Moovel Lab, hanno voluto dare dimostrazione di questo con una nuova splendida infografica.

Per dimostrarlo, gli esperti hanno iniziato inevitabilmente da alcuni numeri. Per prima cosa, hanno sovrapposto una griglia di 26.503.452km² a tutta l’Europa e l’hanno divisa in 486.713 celle. Ogni cella rappresentava il punto di partenza per un viaggio che iniziava all’interno di quella cella e terminava a Roma. Poi hanno utilizzato un motore di routing chiamato GraphHopper e i dati delle autostrade da Open Street Map per creare un algoritmo che calcolasse la strada più veloce tra ognuno dei 486.713 punti di partenza e Roma. Schmitt ha aggiunto che ogni strada non è stata sempre la più diretta. In Norvegia e Svezia, per esempio, “noterete che la maggior parte delle strade si unisce alla più grande autostrada sulla costa orientale svedese invece di guidare direttamente verso sud in direzione Roma”.

Una volta mappate tutte le strade, il team ha combinato i dati per vedere quali segmenti di autostrada erano più altamente trafficati. Più veniva utilizzato un determinato tratto di autostrada, più scuro e più evidente tale tratto appariva sulla mappa. Il risultato è fantastico. Le strade meno percorse confluiscono in strade ad alta densità che attraversano il continente come capillari, diventando sempre più spesse mentre portano verso la Capitale italiana.

Il team ha deciso di fare lo stesso per gli Stati Uniti, considerando che ci sono diverse città chiamate Roma. La mappa statunitense è segnata da autostrade più piccole che confluiscono nelle trafficate interstate come gli affluenti fanno nei fiumi più grandi. “Come potete notare dall’immagine, le Roma negli Stati Uniti tendono ad essere collocate più ad est”, ha detto Schmitt.

Il detto “tutte le strade portano a Roma” potrebbe riferirsi ad un monumento di bronzo costruito nel 20 a.C. chiamato Miliario aureo, riportano gli autori. Questo miliario era collocato a Roma e fu eretto dall’imperatore romano Cesare Augusto. Era utilizzato come punto di riferimento per viaggiare in tutto l’Impero Romano e per questo si riteneva che tutte le strade portassero a questo monumento. Considerando che c’è una città chiamata Roma in quasi ogni continente, possiamo tranquillamente dire che magari non tutte le strade portano a Roma (Italia) ma con un po’ di creatività, molte strade portano ad una “versione” delle omonime della nostra Città Eterna.