Super-tifone Hagibis: il Giappone corre ai ripari, sospesi treni e voli

Il Giappone si prepara al landfall del super–tifone Hagibis: è atteso dalla giornata di domani sulle coste orientali del Paese ma sono previste forti piogge nell’est dell’arcipelago già dalla serata di oggi.

I treni ad altissima velocità, gli Shinkansen, tra Tokyo e Nagoya, sono stati sospesi per domani e limitati a 6 quelli tra Nagoya e Shin-Osaka. La compagnia aerea All Nippon Airways ha deciso di cancellare, sempre per la giornata di domani, la maggior parte dei voli in partenza e in arrivo sugli aeroporti della capitale giapponese (una decisione simile è stata presa anche da Japan Airlines). Rinviate anche le partite di Rugby e le qualificazioni della Formula 1 previste per domani alle 15 ora locale, le 6 in Italia. Sul circuito di Suzuka, sferzato da raffiche di vento, si tornerà a correre, almeno secondo e previsioni, l’indomani mattina, domenica. Il Gran Premio resta programmato per le 14:10 ora locale (le 05:10 in Italia).

Il governo giapponese, nell’annunciare i preparativi per l’arrivo del tifone di 5ª categoria , ha avvertito della possibilità di crolli di case in alcune aree del Giappone centrale e dell’area metropolitana di Tokyo, a causa dei forti venti.

Sono previsti fino a 800 mm di pioggia nella regione di Tokai e fino 600 mm nella regione di Kanto-Koshin nelle 24 ore tra sabato e domenica mattina, prima del previsto passaggio di Hagibis a est di Hokkaido, nel pomeriggio di domenica.