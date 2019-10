Meteo, tempesta di neve da record negli USA: nello stato di Washington è l’ottobre più nevoso da 44 anni. Danni e blackout [FOTO]

È solo l’inizio di ottobre, ma alcune parti degli Stati Uniti settentrionali si sono trasformate in un mondo delle meraviglie invernale dopo il passaggio di una tempesta di neve precoce che ha lasciato quantità di neve record sull’area. Si tratta della seconda tempesta in meno di due settimane che porta neve su parti degli USA settentrionali. Tuttavia, l’ultima tempesta è più forte della precedente e dovrebbe evolvere in un vero e proprio blizzard entro la fine della settimana, secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Martedì 8 ottobre, la neve ha iniziato a cadere dalla Catena delle Cascate fino alle Montagne Rocciose settentrionali mentre si sviluppava la tempesta. Spokane, nello stato di Washington, è stata una delle città che è stata colpita particolarmente forte dalla neve nelle ultime ore. È stato registrato un record di 8,3cm di neve, la prima neve misurabile nel mese di ottobre dal 2001 (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). La neve ha anche reso questo mese il terzo ottobre più nevoso mai registrato, dopo i 9,9cm dell’ottobre del 1975 e i 15,5cm dell’ottobre del 1957.

Nonostante possano sembrare quantità contenute, la neve si è accumulata sugli alberi che ancora dovevano perdere le foglie. Il peso della neve ha così provocato la rottura di numerosi rami. In alcuni casi, sono caduti anche interi alberi. Questo ha contribuito a 30.000 blackout nell’area di Spokane. L’insolita neve precoce combinata ai blackout ha comportato la chiusura dello Spokane School District ieri, mercoledì 9 ottobre.

La neve di questa tempesta ha portato i quantitativi di due settimane ad oltre 66cm a Great Falls, in Montana. È più della quantità di neve che la città ha ricevuto da settembre a dicembre dello scorso anno. Ma non è stata solo la neve a causare problemi; ci ha pensato anche il vento. Whiteout sono stati riportati intorno a Leader, in Montana, dove venti di 48km/h e raffiche di 64km/h hanno sollevato la neve fresca che imbiancava il paesaggio. Le persone in viaggio nell’area hanno avuto non poche difficoltà ad attraversare i passi di montagna a causa delle condizioni proibitive.

La tempesta di neve è stata preceduta da un forte fronte freddo che sembra abbia fatto cambiare le stagioni nell’arco di qualche ora. La neve a Bozeman, in Montana, ha causato decine di incidenti nella città e sulle autostrade. A Billings, sempre in Montana, i residenti hanno vissuto quella che sembrava una giornata di fine estate martedì 8 ottobre con massime intorno ai +24°C, per poi ritrovarsi con temperature di -6°C il giorno dopo, condizioni più tipiche di una mattina di fine novembre.