Terremoto Albania: l’Italia manda 13 tonnellate di aiuti dopo il sisma

A seguito del terremoto che ha recentemente colpito l’Albania, la Farnesina ha coordinato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, una spedizione umanitaria della Cooperazione Italiana nel quadro del meccanismo di risposta di emergenza attivato dall’Unione Europea. Lo riferisce la Farnesina, spiegando che la donazione italiana è composta da una fornitura di oltre 13 tonnellate di beni di prima emergenza (tende, coperte, generatori, kit igienici) e materiale sanitario (kit anti-trauma e medicinali). La spedizione, partita dal Deposito di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi, è giunta oggi a Tirana e sarà destinata a sostenere le attività di assistenza alla popolazione messe in campo dal Dipartimento Emergenze Civili albanese, e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in collaborazione con il ministero della Salute albanese.