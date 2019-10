Terremoto Calabria: a Catanzaro scuole chiuse anche domani, martedì 8 ottobre

Per consentire il completamento delle verifiche su tutti gli edifici scolastici della città, avviate in seguito alle scosse di Terremoto con epicentro nel comprensorio di Catanzaro, il sindaco Sergio Abramo ha disposto anche per domani, martedì 8 ottobre, l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale.

Le meticolose operazioni di verifica avviate oggi hanno consentito il controllo di circa la metà dei 67 plessi scolastici del capoluogo. In mattinata è stato attivato il Coc, Centro operativo comunale. Le tre scosse di Terremoto di ieri, secondo le verifiche compiute fino ad ora, non hanno causato danni.