Terremoto Calabria: “Allarme tra la popolazione, ma nessun danno a persone o cose”

“In relazione alla scossa di terremoto avvertita questa mattina nei territori dei comuni di Caraffa di Catanzaro, Settignano, Marcellinara e Catanzaro, al momento non si registrano danni a cose e persone. Tuttavia è in corso n Prefettura la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, opportunamente convocato con la partecipazione dei sindaci dei comuni indicati, per fare il punto della situazione e valutare le opportune verifiche anche presso gli istituti scolastici. I sindaci dei comuni interessati hanno diramato proprie ordinanze di chiusura delle scuole nei rispettivi territori a scopo precauzionale“: lo rende noto la Prefettura di Catanzaro.

“C’è stato chiaramente allarme tra la popolazione, che ha avvertito distintamente la scossa, ma non si registrano danni a persone o cose. A scopo precauzionale abbiamo comunque chiuso gli istituti scolastici,” confermaAntonio Giuseppe Sciumbata, sindaco di Caraffa, a Catanzaro per partecipare alla riunione del Centro di coordinamento soccorsi convocata d’urgenza dopo la scossa magnitudo 4.

Alla riunione, presieduta dal vice prefetto vicario Anna Maria Famiglietti, presenti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Protezione civile, rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, i sindaci di Catanzaro Sergio Abramo e di Marcellinara Vittorio Scerbo.

E’ stato riattivato alle 11:30, dopo il nulla osta dei tecnici di Rfi, il traffico ferroviario fra Nocera e Vibo Valentia sulla linea Paola-Rosarno. Ancora in corso gli accertamenti tecnici sulla linea Lamezia Terme Centrale e Catanzaro Lido e fra Simeri e Soverato sulla linea Crotone-Roccella.