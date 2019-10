Il forte terremoto di stamattina in Calabria: 5° grado Mercalli avvertito da Napoli a Catania

Stamattina alle 06:31 un forte terremoto, di magnitudo 4.4, ha colpito il mar Tirreno, al largo della Calabria settentrionale, con un ipocentro ad appena 11km di profondità: la scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, da Napoli a Catania fino alla Puglia, in modo particolare a Taranto e Brindisi (qualche segnalazione persino da Roma, Campobasso e Foggia). Il Servizio “Hai Sentito il Terremoto” dell’INGV ha ricevuto oltre 1.200 segnalazioni: il numero più elevato arriva da Rende (185), seguito da Cosenza (110), Lamezia Terme (46), Montalto Uffugo (38), Castrovillari (34), Paola (30), Scalea (25), Castrolibero (22), Napoli (20) e Vibo Valentia (19).

Sul Pollino e in modo particolare nei Monti di Orsomarso, in provincia di Cosenza, il risentimento sismico ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Tanta gente, in preda al panico, ha abbandonato la propria abitazione ed è fuggita in strada chiedendo aiuto ai Vigili del Fuoco. Si è subito attivata la macchina della protezione civile che ha avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno cosentino per accertare se la scossa abbia provocato danni, anche se i primi rilievi in questo senso hanno già dato esito negativo.

La circolazione ferroviaria sulla linea ferroviaria tirrenica tra Sapri e Paola è stata sospesa a scopo precauzionale per consentire ai tecnici di Rfi di verificare le infrastrutture. La società ha predisposto servizi sostitutivi di autobus tra le due stazioni.

La scala Mercalli non misura l’intensità del terremoto, ma i suoi effetti sul territorio. Il 5° grado della scala Mercalli significa che la scossa è classificata come “piuttosto forte“, cioè “Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti“. Invece il 4° grado significa “Avvertita da molte persone; tremito di infissi e cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi“. Ovviamente il grado di risentimento sismico in base alla scala Mercalli varia di zona in zona: nelle zone più vicine all’epicentro è più forte, mentre in quelle più lontane è più lieve.