Terremoto Calabria: proseguono le verifiche, “attenzione alle notizie false circolanti in rete”

Paura stamani in Calabria dove un terremoto di magnitudo 4.0 ha svegliato la popolazione del Catanzarese e del Cosentino causando panico, scuole evacuate e fuga dalle abitazioni. Proseguono a Catanzaro e nei comuni più direttamente interessati dal sisma le verifiche da parte del personale degli uffici tecnici comunali e dei vigili del fuoco. Lo rende noto la Protezione civile calabrese in un post pubblicato su Facebook a conclusione della riunione del Centro coordinamento dei soccorsi tenutasi nella Prefettura di Catanzaro e a cui hanno partecipato le strutture operative e le componenti del sistema.

“In merito alle false notizie che stanno circolando in rete relativamente a ulteriori nuove scosse di forte intensità – è detto nel post – si ricorda a tutti i cittadini che non è possibile prevedere l’ora in cui avverrà il prossimo terremoto. Si ricorda altresì a tutti i calabresi che viviamo in una regione ad altissimo rischio sismico e che quindi il terremoto di questa mattina è da inserirsi nella normale attività sismica della regione.

Alla scossa principale sono seguite alcune scosse secondarie di magnitudo compresa tra 1 e 2. Nessuno, però, può prevedere l’evoluzione del fenomeno, che viene costantemente monitorato. Informazione e prevenzione restano le uniche vere armi per ridurre il rischio sismico. Si invitano i cittadini ad informarsi sui canali di informazione ufficiali dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, della Protezione Civile e la Sala Operativa al n. 800222211 e, ancora, nel proprio comune per conoscere le aree sicure da raggiungere in caso di emergenza”.