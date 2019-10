Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 15:20. L’epicentro è stato localizzato in mare, vicino a Scalea in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 26.7 Km di profondità.

Il sisma si è verificato nella stessa zona interessata ieri mattina da una scossa di magnitudo 4.4 che ha generato panico e paura nelle popolazioni calabresi.