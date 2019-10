Terremoto Calabria: scuole chiuse anche domani in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro

Anche domani scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, interessati questa mattina da una scossa di terremoto magnitudo 4. Il provvedimento è stato emesso dai sindaci per consentire il completamento delle verifiche statiche sulle strutture.

Il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, ha confermato la necessità di svolgere i controlli che interesseranno anche gli uffici pubblici, chiusi oggi insieme agli istituti scolastici.

E’ stata rilevata l’assenza di danni, ma la situazione continua ad essere monitorata costantemente e una nuova riunione dell’organismo è già programmata per il pomeriggio.