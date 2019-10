Terremoto Calabria: traffico ferroviario sospeso in alcune tratte, scuole chiuse

Dalle 08:10 il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (gruppo FS Italiane) dopo il terremoto in Calabria, nell’area di Catanzaro.

Gli accertamenti riguardano le linee Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido, dove è sospeso nell’intera tratta; Crotone – Roccella, dove il traffico è sospeso nella tratta Simeri – Soverato; Paola – Rosarno, con stop solo fra Nocera e Vivo Valentia.

Sono in corso approfondite verifiche nelle scuole di Catanzaro e dei centri della provincia dove si sono avvertiti gli effetti della scossa di terremoto magnitudo 4 registrata alle 8:11 di stamattina. Le verifiche negli istituti scolastici sono stati disposti a scopo precauzionale dal Centro coordinamento soccorsi immediatamente convocato nella Prefettura di Catanzaro per un esame della situazione in seguito al terremoto. L’attività scolastica, comunque, in via precauzionale, rimarrà sospesa per l’intera giornata.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, “in considerazione della forte scossa di terremoto registratasi nelle scorse ore“, si spiega in una nota, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

L’ordinanza vale anche per l’Università Magna Graecia.

Il Comune di Lamezia Terme ha attivato una squadra intersettoriale (composta da tecnici, personale di polizia locale e personale della protezione civile), per una verifica speditiva di tutti gli istituti scolastici cittadini, per accertare eventuali danni: lo rende noto la Protezione civile. La squadra sarà integrata nella mattinata dai Vigili del fuoco. Le verifiche sono di natura preventiva, non essendo stati segnalati, allo stato, danni a cose o persone.