Terremoto M. 4.5 in California avvertito in tutta l’area della Baia di San Francisco: avvenuto in una zona di suscettibilità alla liquefazione. L’analisi

Alle 22:30 (ora locale) del 14 ottobre, un terremoto di magnitudo 4.5 vicino alla città di Pleasant Hill ha scosso tutta la Baia di San Francisco, in California. “Circa 70.000 persone da Santa Rosa a Salinas e Sacramento hanno risposto al questionario online dell’USGS “Did You Feel It?”, riporta un’analisi dell’evento condotta da Ross S. Stein, scienziato emerito dell’U.S. Geological Survey e cofondatore di Temblor, che riportiamo di seguito. “Mentre ci avviciniamo al 30° anniversario del terremoto di M. 6.9 di Loma Prieta del 1989 – una scossa 25.000 volte più potente del terremoto M. 4.5 – la Terra sembrava volere che ci fermassimo e ci preparassimo. Molte persone associano i terremoti esclusivamente alla faglia di San Andreas e di San Francisco. La San Andreas è in realtà una raccolta di faglie che si estende nella East Bay, dove il rischio di scosse di magnitudo 7 è aggravato da sacche di terreno che si liquefà”.

“Il terremoto ha colpito dove due grandi faglie non si collegano del tutto. Uno sguardo più attento alla scossa svela che ha colpito all’interno di un’ampia zona di faglia dove due grandi faglie, la Concord-Green Valley a nord e la Calaveras a sud, si avvicinano l’una all’altra ma non si uniscono. Sono faglie destre-laterali che caratterizzano il sistema San Andreas, il che significa che su qualsiasi lato ci si trovi, l’altro lato si muove verso destra. Le due faglie si compensano l’un l’altra, causando la formazione di valli e bacini che sono pieni di sedimenti giovani e non consolidati. Quando la falda acquifera è alta e questi bacini sono scossi da grandi terremoti, il terreno può liquefarsi, trasformandosi in una specie di sabbie mobili che possono far sprofondare o inclinare gli edifici, come successo disastrosamente nei terremoti di Canterbury del 2010-2011 in Nuova Zelanda. L’intero quartiere commerciale di Christchurch è stato distrutto anche se le scosse sono state solo di M. 6.3. Pleasant Hill si trova in una simile zona di suscettibilità alla liquefazione”.

Perché i terremoti non si verificano sulle grandi faglie?

“La caratteristica più sorprendente di questa area è che pochissimi dei terremoti degli ultimi 20 anni hanno colpito lungo le grandi faglie. La maggior parte dei terremoti, invece, sembra verificarsi su faglie secondarie. La buona notizia è che i terremoti molto grandi su queste faglie secondarie sono improbabili perché le faglie sono troppo piccole. Ma il rovescio della medaglia è che queste scosse potrebbero caricare le grandi faglie, che sono in grado di rompersi in scosse di magnitudo 7, cosa che hanno fatto in tempi preistorici”.

“Ci sono forse 3 grandi elementi in questa zona della faglia a scaglioni Concord-Calaveras. La crosta al di sotto di queste due faglie è smembrata e quindi si abbassa; la crosta sotto Mount Diablo è compressa, il che ha determinato una faglia tettonica; e sembra esserci una tendenza alla fagliazione perpendicolare (sudovest-nordest) che è sinistra-laterale. Col tempo, diversi milioni di anni, queste faglie si collegheranno, ma nel frattempo – il nostro tempo – produrranno deformazione e sismicità fuori faglia estese”.

Il terremoto M. 4.5 sembra aver colpito una faglia parallela alla Concord

“Sulla base del suo meccanismo focale (geometria e senso di slittamento) e sulle prime repliche, il terremoto M. 4.5 di Pleasant Hill sembra essere destro-laterale su una faglia parallela alla Concord-Green Valley. Quella faglia probabilmente è isolata dalla Concord e quindi la probabilità che il terremoto M. 4.5 inneschi un terremoto più grande sulla faglia Concord è ridotta. Il terremoto M. 4.5 ha una natura simile ad uno sciame, che caratterizzata l’area. C’è stato uno sciame simile vicino Danville nel febbraio 2018. Perché gli sciami siano così comuni qui è un mistero. Potrebbe indicare che i fluidi si infiltrano nelle zone di faglia o che c’è un tipo di roccia particolarmente sdrucciolevole in profondità. Qualunque sia la causa, il suo effetto può agitare i residenti perché i piccoli terremoti continuano a verificarsi”.