Terremoto Centro Italia: domani Norcia ricorda il sisma del 30 ottobre 2016

In occasione dell’anniversario del terremoto che ha colpito il Centro Italia il 30 ottobre 2016, domani il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, si recherà in visita presso i cantieri della Basilica di San Benedetto e della concattedrale di Santa Maria Argentea, interessate dai lavoro di rimozione delle macerie.

Come ogni anno, domani alle 07:40, la comunità si ritroverà in piazza San Benedetto per un momento di riflessione e preghiera.