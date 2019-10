Terremoto Centro Italia: tornano a suonare campane di Muccia

Tre anni dopo il terremoto del 2016 le campane del Comune di Muccia (Macerata) sono tornate a suonare. Inaugurata nell’area Sae Pian di Giove l’inaugurazione della nuova chiesa di San Biagio, donata dal Consorzio Nazionale Servizi (CNS). Per il sindaco Mario Baroni “e’ stato un giorno di festa, che ha coinvolto tutta la nostra gente, e’ un ritorno alle radici in un vero luogo di culto, fino a ieri tutte le funzioni si svolgevano all’interno di un container destinato alla mensa per gli sfollati. Da oggi si riparte, una comunita’ priva di questi segni rischia di sgretolarsi. Il suono della campana sara’ un richiamo, per la preghiera ma anche per la socialita'”.

Per il responsabile CNS dell’appalto Sae Francesco Cantarella, “e’ stata una giornata bellissima, siamo veramente contenti di aver mantenuto la promessa fatta al sindaco e di aver donato un luogo di aggregazione cosi’ importante per la popolazione. Tutte le nostre imprese e i fornitori si sono impegnanti per consegnare il prima possibile la nuova chiesa. La collettivita’, le radici, il territorio sono da sempre al centro dello scopo mutualistico del CNS.” La cerimonia di consacrazione e’ stata officiata da Francesco Massara, arcivescovo di Camerino, alla presenza del Commissario Straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini. Il CNS ha contribuito per il 50% alla realizzazione della chiesa, la parte restante e’ stata coperta da imprese socie e fornitori: Briganti, Conscoop. Cosp Tecno Service Eulero Engineering, Kineo Energy e Facility, L’Internazionale.