Terremoto Centro Italia: stato di emergenza prorogato fino a dicembre 2020

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Tra le principali disposizioni previste, il testo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del terremoto che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

“Taglio del 60% del dovuto per la ‘busta paga pesante’, misure anti spopolamento, accelerazione per le pratiche di risarcimento, autocertificazione per la ricostruzione privata: con l’ok del Cdm al Decreto Sisma diamo un altro importante segnale alle popolazioni del Centro Italia“: lo ha scritto il premier Conte su Twitter.