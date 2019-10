Terremoto,ancora una scossa in Friuli Venezia Giulia: tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE]

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, alle 18:52. L’epicentro s’è verificato nella zona di Maniago, in provincia di Pordenone. La scossa è stata distintamente avvertita in gran parte della Regione, in un’area in cui – tra Udine e Pordenone – da qualche settimana l’attività sismica è incrementata sensibilmente.