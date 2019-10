Terremoto Sicilia, scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI]

Non c’è pace per la Sicilia in questo ultimo weekend di ottobre. Dopo l’allerta meteo rossa, una scossa di terremoto nella notte ha avuto epicentro a Milo, tra Catania e Taormina. La scossa, registrata dall’Ingv alle 3.17, ha avuto una magnitudo di 3,4 e profondità di 5 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.