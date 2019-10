Terremoto, sciame sismico sul Vesuvio: ieri 15 scosse in un’ora e mezza [MAPPE e DETTAGLI]

Torna a far parlare di sé il Vesuvio che ieri sera è stato interessato da uno sciame sismico che, seppur di lieve entità, ha causato preoccupazione tra la popolazione per via dell’elevato numero di micrisismi ravvicinati.

Nella serata di ieri infatti sono state registrate ben 15 scosse di terremoto nel giro di un’ora e mezza. Le scossa, tutte di lieve entità, si sono verificate tra le 19.14 e le 20.27. La magnitudo è stata compresa tra 0.1 e 1.5, tutte le scosse hanno avuto epicentro nel Parco Nazionale del Vesuvio. L’ipocentro è stato molto superficiale, alcune scosse hanno avuto una profondità persino di 0.1 Km.

I sismi non sono state avvertiti dalla popolazione, tuttavia rimane comunque una zona da monitorare per via della particolare geovulcanologia del territorio.