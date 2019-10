Thales Alenia Space realizzerà il satellite EUTELSAT 10B per servizi di connettività in volo e marittimi

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) ha siglato una lettera di accordo con Eutelsat, Communications (Euronext Pars: ETL) per l’acquisizione della commessa per la produzione di EUTELSAT 10B, un satellite interamente elettrico.

Il satellite EUTELSAT 10B si basa sulla linea di prodotto Spacebus NEO di Thales Alenia Space e sarà utilizzato per missioni con servizi ad alta prestazione HTS (Hight Throughput Service) in Europa, nel bacino del Mediterraneo, in Medio Oriente come sull’Oceano Atlantico, Africa e Oceano Indiano.

I due payload del satellite forniranno continuità e puntualità dei servizi in banda C e Ku su EUTELSAT 10A. Le missioni HTS consentiranno ad Eutelsat di raggiungere nuovi clienti e mercati, fornendo servizi di capacità elevata a banda Ku all’Aviazione e alla Marina. Le missioni saranno supportate da un payload digitale multifascio di 14kW che consente allocazioni di servizio dinamiche, essenziali a fornire flessibilità e solidità in relazione alle evoluzioni del mercato. Un processore di Thales Alenia Space ad altissima prestazione FlexTM VHTS integrato di quinta generazione sarà l’elemento chiave del payload, che consentirà prestazioni altamente flessibili ed efficienza di capacità di trasmissione e larghezza di banda.

“EUTELSAT 10B è il 28° satellite ordinato a Thales Alenia Space da Eutelsat, il 6° satellite Thales Alenia Space che si basa sulla linea di prodotto Spacebus NEO e il 4° con a bordo un processore digitale trasparente di quinta generazione per una missione interamente digitale”, ha dichiarato Jean-Loïc Galle, CEO di Thales Alenia Space. “Vorrei ringraziare Eutelsat per la fiducia di lunga data e condividere questo successo con le Agenzia Spaziale Francese ed europea (CNES e ESA), il cui contributo ai programmi di sviluppo è stato essenziale per soddisfare le esigenze del mercato e dei clienti di oggi.”

Con un lancio previsto per il 2022, EUTELSAT 10B sarà posizionato a 10°E e avrà un’aspettativa di vita di 15 anni.