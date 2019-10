Tifone Hagibis: si aggrava il bilancio delle vittime in Giappone, precipitazioni record

Il tifone Hagibis ha causato devastanti danni nella parte centrale e orientale del Giappone: il bilancio, al momento, è di 35 vittime e 17 dispersi. Il governo ha riferito che in alcune zone di Nagano l’acqua ha raggiunto i 5 metri di altezza. Particolarmente colpita anche la prefettura di Fukushima.

Decine di fiumi sono esondati, causando allagamenti di infrastrutture e centri abitati. Diverse zone del paese hanno registrato precipitazioni record: Hakone, noto centro termale a sudovest di Tokyo, ha registrato sabato 911,5 mm di precipitazioni, il dato più elevato mai registrato in Giappone nell’arco di 24 ore.

Il 19° tifone abbattutosi quest’anno sul Giappone “ha portato un disastro in regioni estremamente vaste“, ha affermato il portavoce del governo Yoshihide Suga. “Il violento tifone ha causato immensi danni in lungo e in largo nel Giappone orientale.”

L’intensità “senza precedenti” delle piogge ha indotto l’Agenzia meteorologica giapponese a emettere il massimo livello di allarme, quello riservato alle situazioni di possibile catastrofe. Hagibis ha effettuato il landfall sabato, poco prima delle 19 ora locale, e ha raggiunto Tokyo intorno alle 21, accompagnato da raffiche di vento fino a 200 km/h ancor prima di toccare il suolo. Il tifone ha anche costretto a modificare l’organizzazione di competizioni sportive.