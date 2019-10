Tifone Hagibis: la furia dell’acqua trascina via anche i rifiuti contaminati di Fukushima

Il tifone Hagibis, che devastato il Giappone lo scorso fine settimana, ha trascinato fuori dai depositi diversi contenitori di scorie radioattive raccolte durante le operazioni di decontaminazione legata all’incidente nucleare di Fukushima del 2011, riversandoli in un fiume vicino: lo riporta il quotidiano Asahi.

I contenitori facevano parte dei 2.667 involucri con all’interno erbacce, rami, terra e altri materiali raccolti durante la decontaminazione dei terreni coltivabili vicino alla centrale e conservati nel distretto Miyakojimachi di Tamura. Le strutture di stoccaggio sono state invase dall’acqua, che ha trascinato alcuni contenitori in un fiume a circa 100 metri di distanza, hanno riferito le autorità locali al giornale giapponese.

Si terrà a breve una consultazione con il Ministero dell’Ambiente per determinare i possibili effetti ambientali.