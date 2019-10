Tifone Hagibis, Giappone: il governo rinvia la parata imperiale al 10 novembre

Il governo giapponese ha ufficializzato la posticipazione della parata in onore dell’imperatore Naruhito, rimandata dal 22 ottobre al 10 novembre: ciò in considerazione dell’emergenza lasciata nel Paese dal tifone Hagibis, abbattutosi sull’arcipelago la settimana scorsa.

L’evento era previsto dopo l’incoronazione del sovrano (che si terrà comunque martedì prossimo) alla quale parteciperanno dignitari di 190 nazioni ed esponenti di organizzazioni internazionali.

Le operazioni di soccorso in Giappone vedono impegnate le Forze di autodifesa, la polizia e i vigili del fuoco, e il governo ha ritenuto opportuno non aggiungere ulteriore pressione sulle forze delle ordine, per garantire un livello di sicurezza adeguato alla parata imperiale.