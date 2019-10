Tifone Hagibis: gravi danni in Giappone, la parata per Naruhito potrebbe essere rinviata

Per far fronte ai danni provocati dal passaggio del tifone Hagibis, il governo giapponese starebbe considerando l’ipotesi di rinviare la parata in onore del nuovo imperatore Naruhito, in programma, al momento, il 22 ottobre: lo riferiscono fonti governative citate dai media locali.

La cerimonia di incoronazione di Naruhito e il pranzo – previsti lo stesso giorno – non dovrebbero subire variazioni: sono attesi a Tokyo rappresentanti di oltre 190 Paesi e organizzazioni internazionali.

Hagibis, uno dei tifoni più violenti ad abbattersi sul Giappone in tempi recenti, ha provocato finora 77 morti e ingenti danni: almeno 90 argini di fiumi hanno ceduto, inondando oltre 33mila abitazioni, oltre 105mila famiglie sono senza acqua corrente e migliaia di case non hanno elettricità.