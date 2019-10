Il tifone Hagibis lascia un disastro di morte e distruzione in Giappone: terribili inondazioni per la pioggia record [FOTO e VIDEO]

Almeno 40 persone hanno perso la vita nel caos generato dal tifone Hagibis, con 17 dispersi e 189 feriti. Un uomo di 50 anni è morto quando la sua auto si è ribaltata a causa dei forti venti nella prefettura di Chiba. Altre 4 persone sono rimaste ferite nella stessa prefettura quando il vento ha divelto i tetti delle case. Le violente inondazioni e le frane sono tra le cause dei decessi. Durante un’operazione di salvataggio nella città di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, una donna di circa 70 anni è accidentalmente caduta da 40 metri mentre si tentava di trasportarla su un elicottero di soccorso, riporta Associated Press. In una conferenza, le autorità si sono scusate pubblicamente, riconoscendo di non aver allacciato bene la donna.

NHK riportava che 72.400 famiglie nella prefettura di Chiba e 16.300 famiglie in quella di Kanagawa erano senza energia elettrica alle 17 di domenica 13 ottobre. Almeno 10 argini sono crollati su 9 fiumi a causa delle forti piogge, secondo NHK. L’acqua ha inondato diverse città vicine (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo), costringendo i residenti a lasciare le loro case. Una casa di riposo nella prefettura di Saitama è stata allagata e 220 persone, tra anziani e staff della struttura, sono stati evacuati al secondo piano, da dove sono stati tratti in salvo.

NHK riporta che un livello record di quasi 1000mm di pioggia è stato registrato sulla città di Hakone nella prefettura di Kanagawa in un periodo di 48 ore. L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha diramato emergenze per pioggia intensa di livello 5, il più alto livello del loro sistema di allerta, su almeno 7 prefetture. “Notizie di quantitativi di pioggia totali di 152 o 304mm sono stati comuni su Kansai, Chubu e Kanto, ma quantitativi localmente più alti sono stati riportati nelle elevazioni maggiori delle montagne”, secondo Maura Kelly, meteorologa di AccuWeather. Le osservazioni da Tokyo nella giornata di sabato 12 ottobre parlano di 209mm di pioggia e raffiche di vento fino a 150km/h.

Hagibis si è rapidamente rafforzato per diventare il 3° super tifone della stagione. La tempesta è passata dall’essere una depressione tropicale con venti di 48km/h ad un super tifone con venti di 241km/h in sole 48 ore nei giorni precedenti il landfall sul Giappone. Con una intensità massima di 257km/h, il tifone è a pari merito con Wutip di febbraio come il più potente ciclone tropicale nel Pacifico occidentale quest’anno. Sebbene l’Agenzia Meteorologica Giapponese avesse abbassato lo stato della tempesta a quello di “forte” tifone prima del landfall, l’agenzia ha avvisato in una conferenza che avrebbe potuto essere devastante quanto il tifone Kanogawa, che nel 1958 uccise oltre 1200 persone, classificandosi come uno dei tifoni più mortali mai registrati.

