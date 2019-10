Tifone Hagibis, morti, feriti e dispersi in Giappone: 1.000mm di pioggia e venti a 216km/h [LIVE]

Almeno due persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in Giappone a causa del potente tifone Hagibis. Le autorità hanno confermato che un uomo è stato travolto da una slavina a Tomioka-shi, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale, mentre preoccupa il livello delle acque dopo le piogge torrenziali, fino a 1000mm nella regione del Tokai, che hanno costretto le autorità a diffondere un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone. Un altro uomo era stato ucciso a Chiba, a Est di Tokyo, quando i venti forti hanno trascinato e rovesciato la sua auto. Il tifone ha portato sul Giappone piogge “senza precedenti”, con allagamenti e frane. Quattro feriti sono in condizioni gravi, mentre almeno tre persone risultano disperse.

Il tifone Hagibis, il più devastante da inizio anno, si è abbattuto sul Paese con venti fino a 216km/h, toccando terra nella penisola di Izu, a Sud-Ovest di Tokyo a mezzogiorno. Decine di migliaia di persone sono andate nei rifugi e hanno ottenuto coperte e aiuti. Piogge torrenziali e forti venti stanno sferzando gran parte del Paese, in quella che si prospetta come la peggior tempesta degli ultimi 60 anni in Giappone. I servizi ferroviari sono stati interrotti e oltre un migliaio di voli sono rimasti a terra. Due partite di Coppa del Mondo di rugby in programma oggi sono state annullate, e ufficialmente dichiarate come pareggi, Inghilterra-Francia e Nuova Zelanda-Italia. La Formula 1 ha anche annullato le prove di qualificazione per il Gran Premio del Giappone previsto per domani.