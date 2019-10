Il tifone Hagibis provoca il caos in Giappone: almeno 24 morti e “danni immensi” [FOTO e VIDEO]

Il tifone Hagibis ha provocato il caos in vaste aree del Giappone causando la morte di almeno 24 persone: 17 dispersi e almeno 170 persone sono rimaste ferite.

Piogge torrenziali hanno ingrossato fiumi e innescato frane, secondo quanto riportato dai media locali.

Il tifone ha causato almeno 48 frane in 12 prefetture, ha riferito il governo. Sono in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese colpite da smottamenti e inondazioni.

Il 19° tifone abbattutosi quest’anno sul Giappone “ha portato un disastro in regioni estremamente vaste“, ha affermato il portavoce del governo Yoshihide Suga. “Il violento tifone ha causato immensi danni in lungo e in largo nel Giappone orientale.”

Circa 376mila famiglie rimangono senza energia elettrica e 14mila senza approvvigionamento idrico.

Durante la notte, a oltre 4,4 milioni di persone è stato ordinato di evacuare le loro case nell’area orientale e nord-orientale del Paese, 910mila dei quali nella città di Kawasaki dove la tempesta ha portato intense precipitazioni e forti venti, inondando le aree residenziali. A Tokyo circa 80mila residenti hanno trascorso la notte in rifugi di emergenza nel timore di inondazioni.

L’intensità “senza precedenti” delle piogge ha indotto l’Agenzia meteorologica giapponese a emettere il massimo livello di allarme, quello riservato alle situazioni di possibile catastrofe. Hagibis ha effettuato il landfall sabato, poco prima delle 19 ora locale e ha raggiunto Tokyo intorno alle 21, accompagnato da raffiche di vento fino a 200 km/h ancor prima di toccare il suolo. Il tifone ha anche costretto a modificare l’organizzazione di competizioni sportive.