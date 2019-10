Torino: incendio alla Cavallerizza Reale, storico edificio patrimonio Unesco [LIVE]

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino: le fiamme si sono sviluppate questa mattina sul tetto dello storico complesso architettonico dichiarato patrimonio Unesco.

Una grossa nube di fumo nero si innalza verso il cielo, visibile a centinaia di metri di distanza.

“In fiamme il tetto dei locali della Cavallerizza Reale in via Gioacchino Rossini, in zona centro: sei le squadre dei vigili del fuoco impegnate per evitare la propagazione ai tetti delle strutture attigue. Intervento in corso“: si legge sul profilo Twitter dei pompieri.

Al momento non si registrano feriti.

La Cavallerizza è occupata da anni da alcuni collettivi sociali.