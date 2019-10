Meteo, scia di distruzione a Dallas dopo un grande tornado: gravi danni, crolli e migliaia di persone senza elettricità [FOTO e VIDEO]

Un grande tornado ha toccato terra nella parte settentrionale di Dallas, Texas, nel corso della notte, causando numerosi blackout e gravi danni a case, auto e aziende. Intorno alle 22:30 (ora locale), il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) a Fort Worth ha confermato, attraverso prove visive, che un tornado era a terra. L’NWS condurrà delle analisi per determinare l’intensità del tornado sulla scala Enhanced Fujita. Un vigoroso sistema di tempeste sulle Pianure settentrionali è stato il responsabile dell’esplosivo sviluppo temporalesco. Il tornado è stato accompagnato anche da grandine dalle dimensioni di palle da golf e fulmini. I dati radar hanno dimostrato che il tornado ha sollevato detriti fino a quasi 5km di altezza.

Il sito web della città di Dallas riporta che non ci sono notizie di vittime al momento, ma secondo Rocky Vaz, direttore del Dallas Office of Emergency Management, 3 persone sono state ricoverate per lievi ferite a causa della tempesta, mentre altre 6 hanno riportato ferite lievi che non hanno richiesto il ricovero.

Tuttavia, sono tantissime le notizie di linee elettriche e alberi abbattuti, così come di detriti che ingombrano le strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). È stata riportata anche una fuga di gas nell’area Walnut Hill della città. Molti istituti scolastici dell’area hanno riportato danni significativi dalla tempesta, costringendoli alla chiusura per ripulire e recuperare dai danni. La città ha anche aperto il Bachman Recreation Center per coloro che cercano riparo dopo la devastazione causata dalla tempesta. Circa 78.000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella contea di Dallas. È crollato anche un negozio e un centro commerciale ha riportato seri danni. Tantissimi i tetti danneggiati e le finestre esplose. La Primera Iglesia Bautista di Dallas è stata distrutta, così come un’altra chiesa nelle vicinanze. I voli hanno subito dei ritardi agli aeroporti di Dallas Love Field e di Dallas-Fort Worth.