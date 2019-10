Tornado Dallas, EF3 con venti di 225km/h: devastazione nella contea, “fortunati che non ci siano vittime” [FOTO e VIDEO]

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) degli Stati Uniti ha confermato che il violento tornado che si è abbattuto su Dallas nella notte di domenica 20 ottobre era un EF3 con venti di 225km/h. Un totale di 3 tornado (EF3, EF1, EF0) e un devastante downburst sono stati registrati in Texas. Le immagini riprese dall’alto mostrano scene di devastazione nella città di Richardson, sobborgo di Dallas, con gravi danni strutturali e alberi abbattuti (vedi video in fondo all’articolo). La tempesta ha percorso 27km nella contea di Dallas, colpendo anche Richardson, Garland e Rockwall. Greg Abbott, governatore del Texas, ha emesso una dichiarazione di disastro per 16 contee a causa delle forti tempeste che hanno colpito lo stato, rendendo disponibili le risorse per le aree messe in ginocchio dal meteo estremo delle scorse ore.

Tantissimi gli alberi e le linee elettriche abbattuti, così come i detriti sparsi per le strade, i tetti divelti e le finestre in frantumi. Circa 150.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il sito web della città di Dallas ha parlato solo di 6 feriti lievi, di cui 3 ricoverati in ospedale, un vero e proprio miracolo vista la violenza del fenomeno. “Siamo stati incredibilmente fortunati, considerando il percorso della tempesta, che non ci siano vittime o gravi feriti riportati. Alcuni dei danni alle proprietà sono importanti e li stiamo ancora valutando. L’elettricità è assente ancora per decine di migliaia di persone e alcuni semafori non funzionano”, ha detto Eric Johnson, sindaco di Dallas, “città forte e resiliente”, ha aggiunto. Il tornado ha colpito nell’area vicino al Dallas Love Field Airport, ma un portavoce ha dichiarato ad Associated Press che l’aeroporto non è stato danneggiato dalla tempesta.

Molti istituiti scolastici hanno subito danni importanti, in particolare 6 hanno riportato “estesi danni” che ne hanno richiesto la chiusura. Si segnala anche il crollo di un negozio e i danni ad un centro commerciale (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Ma il Texas non è stato il solo a subire gli effetti del forte maltempo. Altrove nel Texas, un tornado ha colpito vicino Beckville, abbattendo degli alberi. Springtown ha ricevuto grandine fino a 5cm di diametro, mentre Gainesville è stata colpita da grandine da 5cm di diametro alle dimensioni di palle da tennis. Nell’Arkansas nordorientale, un tornado EF1 ha ferito almeno 5 persone a Tyronza. Una persona è morta nella contea di Benton dopo che i venti di 128km/h hanno fatto cadere un albero su una casa. In Oklahoma, le autorità riportano che almeno 3 persone hanno perso la vita a causa del maltempo. Un tornado EF1, secondo le stime preliminari, si è sviluppato ad Highlandville, nel Missouri, percorrendo oltre 19km con venti di 145km/h. Decine di alberi sono stati spezzati o sradicati dal vortice. Un tornado preliminare EF0 ha colpito Republic (Missouri), abbattendo le linee elettriche e danneggiando una casa. Un tornado EF1 ha colpito Memphis, nel Tennessee, e danneggiato alberi ed edifici residenziali.