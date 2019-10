Si incendia il treno e i passeggeri devono proseguire a piedi sui binari: video e foto virali sui social

Il treno della Circumvesuviana si è fermato nei pressi della stazione di piazza Garibaldi, a Napoli, per via del surriscaldamento di alcune resistenze. E’ accaduto ieri e la notizia è salita alla ribalta delle cronache perché i passeggeri sono stati costretti a proseguire il viaggio a piedi lungo i binari. Un’altra giornata da dimenticare, dunque, per i viaggiatori delle linee gestite dall’Eav. Il fatto, in base quanto dichiarato dal presidente dell’Ente autonomo Volturno Umberto De Gregorio, è accaduto vero le 9 a bordo del convoglio partito da Baiano (Avellino) e diretto a Napoli e sarebbe stato ”prontamente gestito dal personale di bordo che ha attivato le azioni necessarie per mettere in sicurezza i viaggiatori”.

Sui social, però, hanno proliferato le polemiche, le foto e i video postati dagli utenti. “Stamattina il treno da Baiano è andato in fumo e i passeggeri sono arrivati a piedi a Piazza Garibaldi. Il tutto ricorda the Walking Dead” ha commentato qualcuno su Instagram postando una foto. ”I passeggeri – riferisce De Gregorio – hanno attraversato i binari ovviamente in sicurezza a circolazione ferma”. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso: ”Quelli che ci raccontano del rilancio dei trasporti in Campania probabilmente non si spostano in treno ma utilizzano le auto blu o al limite i taxi. Lo venissero a dire alle migliaia di pendolari che ogni giorno non sanno se arriveranno a destinazione, se il loro treno si incendierà, se dovranno farsela a piedi”. GUARDA I VIDEO: