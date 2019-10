Trova un iPhone ancora funzionante in fondo al fiume e rintraccia chi l’aveva perso 15 mesi prima

Michael Bennett, giovane star di YouTube, stava facendo un’immersione in un fiume del South Carolina quando ha fatto un’insolita scoperta: un iPhone! Con sua grande sorpresa, una volta tornato a casa e collegato il dispositivo alla corrente elettrica, ha scoperto che lo smartphone era ancora funzionante, grazie alla custodia impermeabile in cui si trovava. Ma il vero shock è arrivato quando è riuscito a rintracciare la proprietaria (tra l’altro, sua omonima) che ha svelato di averlo perso nel fiume 15 mesi fa!

Erica Bennett ha perso il suo iPhone nel fiume Edisto mentre era fuori con la famiglia nel giugno 2018, ha riferito a WCIV. Il marito non era riuscito a ritrovarlo e la donna ha creduto di averlo perso per sempre nel fiume. Quindi, quando ha ricevuto la chiamata di Michael, per lei è stata una grande sorpresa. Michael, che frequentemente compie delle immersioni per poi postare i video sul suo canale YouTube, ha trovato lo smartphone a circa 3 metri sotto la superficie del fiume, riporta ABC. Era coperto di ciò che lui descrive come “erosione scura”, ma ha comunque deciso di portarlo a casa e di collegarlo alla corrente elettrica, scoprendo che era ancora funzionante. Poiché il cellulare era dotato di password e quindi impossibile da utilizzare, ha poi inserito la sim in un altro telefono, trovando i contatti della proprietaria. Dopo alcune chiamate, è finalmente riuscito a contattare Erica.

Nonostante avesse comprato un nuovo telefono, Erica è stata emozionata di aver recuperato il suo vecchio iPhone, poiché conteneva messaggi e foto del padre scomparso che aveva creduto di aver perso per sempre. Grazie alla moderna tecnologia, alla custodia impermeabile e ad un coscienzioso YouTuber ora è riuscita a riaverli.