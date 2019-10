Trovati due ordigni bellici a Ostia: strade chiuse

Questa mattina sono stati rinvenuti 2 ordigni bellici in un parco in via del Mar Rosso, a Ostia.

Sul posto la polizia, i carabinieri e la protezione civile.

In via precauzionale le strade limitrofe sono state chiuse dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale e il parco è vigilato dai carabinieri Forestali.