Tumore al seno: “Poche donne sanno cosa fare se scoprono una lesione sospetta”

Ipsen S.p.A. in collaborazione con Europa Donna Italia ha lanciato la versione italiana del sito web EverydayWins®, il nuovo portale online che ha l’obiettivo di fornire alle donne affette da tumore al seno informazioni sulla malattia e consigli utili per affrontare la quotidianità.

Il portale è stato realizzato con la guida di un board scientifico, composto da oncologi, pazienti ed ex pazienti e raccoglie video testimonianze e consigli su fitness, nutrizione, bellezza, lavoro, famiglia e intimità.

“Da quasi 30 anni Ipsen Italia è impegnata in oncologia con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Abbiamo voluto ampliare il nostro impegno nei confronti delle donne con tumore al seno e i loro famigliari con un portale che fornisce informazioni utili e verificate, contrastando le fake news online” ha affermato Thibaud Eckenschwiller, Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A.

“Nel corso della propria vita, un’italiana su 9 si ammala di tumore al seno. Sono ancora poche le donne che conoscono questo dato, e ancora meno quelle che sanno cosa fare se scoprono una lesione sospetta. Fornire indicazioni comprensibili e dati certificati è fondamentale per arginare la disinformazione e le autodiagnosi fatte davanti al computer,” sostiene Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia.