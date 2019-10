Turismo: 3 italiani su 10 vanno in vacanza in autunno, città d’arte al top

Oltre tre italiani su dieci vanno in vacanza nei mesi autunnali, da settembre a novembre, “perché tutto è più tranquillo e si può viaggiare con un budget più limitato“. Le mete domestiche in generale – e le città d’arte in particolare – sono protagoniste dell’autunno: quasi un italiano su due certamente o probabilmente ne visiterà una. È quanto rileva l’analisi mensile effettuata da Confturismo-Confcommercio, insieme all’Istituto Piepoli, per rilevare l’indice mensile di fiducia del viaggiatore italiano, che a settembre registra un valore di 69 punti. L’autunno si conferma quindi un periodo importante dal punto di vista turistico.

Musei e gallerie d’arte sono la motivazione principale di viaggio – sottolinea la ricerca – ma rimangono importanti nella scelta anche l’enogastronomia e la possibilità di visitare borghi e castelli vicini, a riprova del fatto che “le grandi mete culturali rilanciano l’intero territorio circostante, se ben collegato e fruibile”. Le prime tre mete citate dagli intervistati per trascorrere una vacanza autunnale sono Firenze, Roma e Venezia. Fra le destinazioni estere invece gli italiani prediligono Spagna, Regno Unito, Austria, Germania e Francia. Un dato molto interessante è legato alla durata media di notti che il turista ritiene necessario per visitare una città d’arte: 3,5, a dimostrazione – si legge – della ricchezza artistico-culturale di queste mete che pertanto richiede un tempo considerevole per la visita. Inoltre, oltre sei intervistati su dieci hanno intenzione di visitare musei e gallerie d’arte come motivazione principale di viaggio.